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Yahyalıspor Süleyman Yasa'yı transfer etti

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Yahyalıspor, golcü oyuncu Süleyman Yasa'yı transfer etti. Yeşil beyazlılar yeni sezon öncesi transferlerine devam ediyor.

Yahyalıspor dış transferde golcü oyuncu Süleyman Yasa'yı kadrosuna kattı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Yahyalıspor, yeni sezon öncesi transferlerine devam ediyor. Yeşil beyazlılar geçen sezon Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Hacılar Erciyesspor forması giyen golcü oyuncu Süleyman Yasa'yı transfer etti.

Yahyalıspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Kulübümüz geçen sezon Hacılar Erciyesspor forması giyen golcü oyuncu Süleyman Yasa ile yeni sezon için anlaşma sağlamıştır. Yahyalı Ailesine hoş geldin Süleyman Yasa" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hacılar Kayseri Spor Haberler

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