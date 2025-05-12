Yahyalıspor, Küme Düştü
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Yahyalıspor, sezonu 11. sırada tamamlayarak oynadığı 28 maçta topladığı 25 puanla küme düştü. 4 antrenör değişikliği yaşayan takım, yerel lig olan Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele edecek.
Yahyalıspor, geride kalan sezon topladığı 25 puanla küme düştü.
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden ve sezonu 11. sırada tamamlayan Yahyalıspor, küme düşen ekipler arasında yer aldı. Ligde 4 antrenör değişikliği yapan yeşil beyazlılar, 6 galibiyet, 7 beraberlik 15 yenilgi aldı. Kalesinde 38 gol gören, buna karşın 24 gol atabilen Yahyalıspor, topladığı 25 puan ile Bölgesel Amatör Lig'e veda etti.
Puan tablosunda 4 takımı geride bırakmasına rağmen, statü gereği aynı şehrin takımı Develigücü'nün gerisinde kalan Yahyalıspor, önümüzdeki sezon yerel lig Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele edebilecek. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor