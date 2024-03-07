Üye Girişi
Haberler

Yahyalıspor Kayseri Süper Amatör Küme Şampiyonu

Güncelleme:

Kayseri Süper Amatör Küme'de A Grubu'nu lider tamamlayan Yahyalıspor, Bölgesel Amatör Lig'e yükselmenin sevincini yaşıyor.

Kayseri Süper Amatör Küme Şampiyonu olan Yahyalıspor'da bir sezon aradan sonra Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmenin sevinci var.

Süper Amatör Küme'de A Grubu'nu lider olarak tamamlayan, ardından Play-Off maçlarında başarılı olan Yahyalıspor'da şampiyonluk coşkusu hakim. Kayseri Süper Amatör Küme Şampiyonluğu elde eden Yahyalıspor'da teknik heyet ve futbolcular, BAL vizesi almanın mutluluğu içerisinde.

Yahyalıspor antrenörü Mehmet Susamış, bir sezon boyunca aile ortamı içerisinde mücadele etmenin ve sonunda şampiyonluğu almanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Mehmet Susamış, "Şampiyonluk için mücadele ettik. Başarılı olduk. Hakkımızla, haklı bir şekilde mutlu sona ulaştık. Bizlere sonuna kadar inanan, güvenen yönetimimize, destek veren iş adamlarına, teknik heyet ve futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tuncer Kaplan kimdir? AK Parti Ankara- Beypazarı Belediye Başkan adayı Tuncer Kaplan kaç yaşında, nereli? Ahmet Buran kimdir? AK Parti Ankara- Bala Belediye Başkan adayı Ahmet Buran kaç yaşında, nereli? BAHAR Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fragmanı izle! Son bölümde ne oldu? Aboubakar Beşiktaş Yönetimi'ne ne dedi? Takıma rest mi çekti? Mehmet Emin Özbey kimdir? Zafer Partisi Van Belediye Başkan adayı Mehmet Emin Özbey kaç yaşında, nereli? Mehmet Pamuk kimdir? Zafer Partisi Gaziantep Belediye Başkan Adayı Mehmet Pamuk kaç yaşında, nereli? Umut Üredi kimdir? Zafer Partisi Sivas Belediye Başkan adayı Umut Üredi kaç yaşında, nereli? İlker Bayrak kimdir? Zafer Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlker Bayrak kaç yaşında, nereli? 1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? 1 Mayıs İşçi Bayramı okullar tatil mi, okul var mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı tam gün mü, yarım gün mü? Kemal Bige kimdir? Zafer Partisi Bilecik Belediye Başkan Adayı Kemal Bige kaç yaşında, nereli? Beyza Tatar kimdir? Zafer Partisi Şırnak Belediye Başkan adayı Beyza Tatar kaç yaşında, nereli? Mutlu Aksoy kimdir? Zafer Partisi Balıkesir Belediye Başkan Adayı Mutlu Aksoy kaç yaşında, nereli? Fatih Altıntaş kimdir? Zafer Partisi Tekirdağ Belediye Başkan adayı Fatih Altıntaş kaç yaşında, nereli? Muharrem Demirbilek kimdir? Zafer Partisi Aydın Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek kaç yaşında, nereli? Oğuz Ersöz kimdir? Zafer Partisi Antalya Belediye Başkan Adayı Oğuz Ersöz kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title