Yahyalıspor İkinci Yarısı İçin Umutlu

Yahyalıspor; ligin ikinci yarısında başarılı olarak hedefine ulaşmak istiyor. Kulüp Başkanı Şahin Kömürcü, "Teknik heyet ve futbolcularımız, umutlarımızı artırdı" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele veren ve ligin ilk yarısını 12 puanla noktalayan Yahyalıspor, ikinci yarıda hedefine ulaşmak istiyor. Ligin ikinci yarısında oynayacağı 14 müsabakada gerekli puanları toplayarak ligin üst sıralarına çıkmayı hedefleyen yeşil beyazlı takım, kadroya takviye yaparak gücüne güç katmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Yahyalıspor başkanı Şahin Kömürcü; "Lige umutlu girdik ama sonrasında hiç de istemediğimiz sonuçlar aldık. Teknik heyet değişikliği neticesinde peş peşe galibiyetler aldık, yüzümüz güldü. Moralimiz yükseldi. Ligin ikinci yarısından umutluyuz. Teknik heyet ve futbolcu kadromuz başarılı bir döneme imza atacaktır" dedi. - KAYSERİ