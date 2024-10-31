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Yahyalıspor, Gaziantepgücü ile Golsüz Berabere Kaldı

Yahyalıspor, Gaziantepgücü ile Golsüz Berabere Kaldı
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Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Yahyalıspor, sahasında Gaziantepgücü ile oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte 5 haftada ilk puanını alan yeşil-beyazlı takım, galip gelemeden küme düşme hattında kalmaya devam ediyor.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yahyalıspor, sahasında oynadığı Gaziantepgücü maçından 0-0 beraberlik ile ayrıldı. 1 puan alan yeşil-beyazlılar, yine galip gelemedi.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele veren Yahyalıspor, sahasında karşı karşıya geldiği Gaziantepgücü maçından golsüz eşitlikle ayrıldı. Ligin 5. hafta maçında Gaziantep temsilcisini yenmek için sahaya çıkan yeşil-beyazlılar, 90 dakika boyunca yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. Rakibine de gol imkanı tanımayan Yahyalıspor, müsabakadan 0-0 eşitlikle ayrıldı.

Bu netice sonrasında 5 haftada henüz rakip ağlara gol atamayan ve galip gelmeyi başaramayan Yahyalıspor, ilk puanını aldı. Küme düşme hattından çıkamayan Yahyalıspor'da taraftarlar, maç sonrasında "yönetim istifa" sloganları attı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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