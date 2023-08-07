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Yahyalıspor, dikkat çeken transferlerle güçlendi

Spor Haberleri

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Yahyalıspor, yaptığı 4 transfer ile dikkat çekti. Hacılar Erciyesspor'dan Ali Avcı, Süleyman Yasa, Akkışlaspor'dan Doğukan Bozkurt Çetin ve Kocasinan Ülküspor'dan Mücahit Baykaldı'yı renklerine bağlayan Yahyalıspor, şampiyonluk hedefini gösterdi.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Yahyalıspor, yaptığı 4 transfer ile dikkat çekti.

Bu yıl Kayseri Süper Amatör Küme'ye iddialı bir şekilde başlangıç yapmak isteyen Yahyalıspor, dış transferde dikkat çeken isimlerle anlaşmaya vardı. Yeşil beyazlı ekip, Hacılar Erciyesspor'dan Ali Avcı, Süleyman Yasa, Akkışlaspor'dan Doğukan Bozkurt Çetin ve Kocasinan Ülküspor'dan Mücahit Baykaldı'yı renklerine bağladı.

Yapılan bu transferlerle Yahyalıspor, Süper Amatör Lig'de şampiyonluğu ne kadar çok istediğini göstermiş oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kocasinan Bozkurt Doğukan Kayseri Spor Haberler

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