Üye Girişi
Haberler

Yahyalıspor, Develigücü'ne Yenilerek Hayal Kırıklığı Yaşadı

Yahyalıspor, Develigücü'ne Yenilerek Hayal Kırıklığı Yaşadı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel Amatör Lig'in ilk haftasında Yahyalıspor, sahasında Develigücü'ne mağlup oldu. Başkan Şahin Kömürcü, yenilgiden dolayı duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, gelecek haftalarda toparlanacaklarını belirtti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ilk hafta maçında sahasında Develigücü'ne mağlup olan Yahyalıspor'da moraller bozuk. Başkan Şahin Kömürcü, ilk hafta için hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta yer alan Yahyalıspor, Kayseri derbisini kaybeden taraf oldu. Maçın ilk yarısında kalesinde gol gören ancak sonrasında önemli pozisyonlar yakalamasına rağmen golü bulamayan yeşil beyazlı ekip mağlup oldu. Maç sonrasında Yahyalıspor Başkanı Şahin Kömürcü, haftalardır yaptıkları hazırlıkların karşılığını alamadıklarını söyledi. Sahalarındaki ilk maçta kazanmayı arzu ettiklerini söyleyen Kömürcü, "Kazanmayı çok istedik. İlçe olarak da bu maça iyi motive olduk. Ancak saha içerisinde istediğimizi yapamadık ve puanları alamadık. Topu daha çok kaleye vurmayı denemeliydik. İkinci yarıda rüzgarı da arkamıza almamıza rağmen maalesef golü bulamadık" dedi.

Önümüzdeki haftalarda bu yenilgiyi telafi etmek adına çabalayacaklarını da söyleyen Başkan Kömürcü, "Elbette bu yenilgi moralimizi bozdu. Ancak toparlanıp önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler kayseri 3-sayfa Futbol Spor

Sur canisi Semih Çelik, babasına 'Seni nasıl öldüreyim?' diye sormuş

1 gün önce babasına sorduğu soru, olacakların habercisiymiş

 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun

Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun

 Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu

Gözlerin çevrildiği Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma

Bir konuşma yaptı, TBMM'deki bütün vekiller ayağa kalktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman? 2024 Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı? BESYO TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2024- 2025 ÖSYM BESYO sonuçları! A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı izleme linki var mı? Bugün hangi maçlar var? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 9 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Kahramanmaraşspor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman? Kahramanmaraşspor- Çorluspor saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI İZLE Adıyaman FK-Afyonspor maçı canlı izle! ZTK ADIYAMAN FK- AFYONSPOR MAÇI şifresiz mi, nasıl izlenir? Ehliyet yenileme son tarih 2024! Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, evraklar nelerdir? 9 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? KYK burs/kredi ne kadar? KYK burs kaç TL? KYK başvuruları başladı mı? BİNBİN hisse halka arz sonuçları açıklandı mı? Binbin kaç lot verdi? ŞOK AKTÜEL 9 EKİM- 15 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.