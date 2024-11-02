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Yahyalıspor'da Yavuz Hastoprakçılar Dönemi Başladı

Yahyalıspor'da Yavuz Hastoprakçılar Dönemi Başladı
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Bölgesel Amatör Lig ekibi Yahyalıspor'da antrenör Yavuz Hastoprakçılar'ın görevi resmi olarak başladı. Tecrübeli antrenör, sosyal medyada 'Vira Bismillah' diyerek görevi devraldığını duyurdu.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yahyalıspor'da antrenör Yavuz Hastoprakçılar dönemi resmen başladı. Tecrübeli antrenörün vize işlemleri yapıldı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta bulunan Yahyalıspor'da antrenör Yavuz Hastoprakçılar dönemi başladı. 2 hafta önce anlaşmaya varılan ancak vizesi yapılmayan tecrübeli antrenörün 1 Kasım 2024 tarihi itibariyle evrak işlemleri gerçekleştirildi. Ligde oynadığı 5 maçta henüz rakip filelere gol atma başarısı gösteremeyen ve galibiyeti bulunmayan Yahyalıspor'un antrenörlüğünü resmen üstlenen Yavuz Hastoprakçılar sosyal paylaşım sitesindeki hesabından 'Vira Bismillah' ifadeleriyle göreve resmen başladığını duyurdu.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde de Yavuz Hastoprakçılar'ın 1 Kasım 2024 itibariyle göreve başladığı ve 30 Haziran 2025 tarihinde sözleşmesinin sona ereceği yazıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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