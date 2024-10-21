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Yahyalıspor'da Antrenör Furkan Selim Ünlü ile Yollar Ayrıldı

Yahyalıspor'da Antrenör Furkan Selim Ünlü ile Yollar Ayrıldı
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Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta 3 maçta puan alamayan Yahyalıspor, antrenör Furkan Selim Ünlü ile yollarını ayırdı. Ünlü, Ceyhan 1967spor maçından sonra istifa etti.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Yahyalıspor'da 3 maçta puan alınamaması üzerine antrenör Furkan Selim Ünlü ile yollar ayrıldı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele veren Yahyalıspor'da antrenör Furkan Selim Ünlü ile yollar ayrıldı. Ligde oynadığı 3 maçta puan alamayan yeşil beyazlı ekipte antrenör Furkan Selim Ünlü istifa etti.

Ceyhan 1967spor ile oynanan müsabaka sonrasında yönetim kurulu ile görüşen Furkan Selim Ünlü, istifa kararını açıkladı. Lige Develigücü mağlubiyeti ile başlayan ardından İnce Gençlikspor'a 1-0 mağlup olan Yahyalıspor'da Ceyhan 1967spor'a karşı sergilenen futbol ve alınan 2-0'lık yenilgi istifayı getirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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