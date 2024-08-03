Yahyalıspor, Çağlar Erdemci'yi kadrosuna kattı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Yahyalıspor, dış transferde kadrosuna tecrübeli oyuncu Çağlar Erdemci'yi kattı.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yahyalıspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil beyazlılar bir yandan yeni sezon hazırlıklarına devam ederken bir yandan da takviye çalışmalarını yapıyor. Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de başarılı olmayı hedefleyen Yahyalıspor, dış transferde geride kalan sezon Kayserigücü Futbol Kulübü forması giyen tecrübeli oyuncu Çağlar Erdemci'yi kadrosuna kattı. Başarılı sağ bek oyuncusu Kayserigücü FK forması ile geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performans ile dikkat çekmişti.

2024-2025 sezonunda Yahyalıspor ile anlaşan Çağlar Erdemci takımla çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil beyazlı takımda transfer çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ediyor. - KAYSERİ