Yahyalıspor Bölgesel Amatör Lig'den Küme Düştü

Bölgesel Amatör Lig'de Kayseri'yi temsil eden takımlardan Yahyalıspor küme düştü.

Bölgesel Amatör Lig 4.Grup'ta bulunan Yahyalıspor, 2024-2025 sezonu tamamlanmadan küme düşen ekiplerden oldu. Sezonun tamamlanmasına 8 hafta kala 17 puanda kalan ve Kayseri'nin diğer ekibi Develigücü ile arasında 26 puan fark bulunan Yahyalıspor, matematiksel olarak BAL'da küme düştü.

Bir haftayı da maç yapmadan geçecek olan yeşil beyazlılar, bütün maçlarını kazansa bile kümede kalmayı başaramıyor. Yahyalıspor, bundan sonra oynayacağı 7 müsabakada prestij mücadelesi verecek. - KAYSERİ