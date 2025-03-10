Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti

Ölü sayısı 1000'i aşınca Şara'dan ilk hamle geldi
Ece Güler'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler

Mesajlaştığı arkadaşının ifadesi: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler
BİM, Şok, Migros ve Carrefour'a soruşturma

Türkiye'nin 4 büyük zincir marketine inceleme başlatıldı
İmamoğlu'nun 'Malvarlıklarına el koymuşlar' dediği kişiler bakın kim çıktı

"Malvarlıklarına el koymuşlar" dediği 3 kişi bakın kim çıktı

Yahyalıspor Bölgesel Amatör Lig'den Küme Düştü

Yahyalıspor Bölgesel Amatör Lig'den Küme Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel Amatör Lig 4.Grup'ta mücadele eden Yahyalıspor, sezonun bitimine 8 hafta kala 17 puanla küme düştü. Develigücü ile arasında 26 puan fark bulunan takım, kalan 7 maçta prestij mücadelesi verecek.

Bölgesel Amatör Lig'de Kayseri'yi temsil eden takımlardan Yahyalıspor küme düştü.

Bölgesel Amatör Lig 4.Grup'ta bulunan Yahyalıspor, 2024-2025 sezonu tamamlanmadan küme düşen ekiplerden oldu. Sezonun tamamlanmasına 8 hafta kala 17 puanda kalan ve Kayseri'nin diğer ekibi Develigücü ile arasında 26 puan fark bulunan Yahyalıspor, matematiksel olarak BAL'da küme düştü.

Bir haftayı da maç yapmadan geçecek olan yeşil beyazlılar, bütün maçlarını kazansa bile kümede kalmayı başaramıyor. Yahyalıspor, bundan sonra oynayacağı 7 müsabakada prestij mücadelesi verecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Takımı maç kazanan başkan istifa etti
img

Gördüğü kırmızı karta isyan etti: Bu kul hakkına giriyor
img

15 yaşındaki kadın müşteriyi saçlarından sürükleyerek dışarı attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da ele geçirildi! Üzeri saf altın, 1.5 milyon dolara satacaklardı

Üzeri saf altın, 1.5 milyon dolara satacaklardı
TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza

Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza
Son seçim anketine DEM damgası! Oyunu artıran tek parti oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Oyunu artıran tek bir parti var
Süper Lig devinden Arda Turan bombası

Süper Lig devinin başına geçiyor
Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş

Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu aynı şekilde öldürülmüş

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.