Yahyalıspor, Başakpınarspor'u sahasında konuk edecek

Yahyalıspor, Süper Amatör Küme'nin 8. haftasında yarın sahasında Başakpınarspor'u konuk edecek.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Yahyalıspor ligin 8.haftasında yarın rakibi Başakpınarspor ile 3 puan mücadelesi verecek. Şampiyon yarışı veren yeşil beyazlılar sahasında ve taraftarı önünde oynayacağı Başakpınarspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Lider olarak çıkacağı zorlu Başakpınarspor maçını kazanarak liderliğini sürdürmek isteyen Yahyalıspor'da keyifler yerinde. Geride kalan 7.hafta sonunda 6 maça çıkan Yahyalıspor 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 15 puan topladı. Zirveyi yakından ilgilendiren Yahyalıspor ile Başakpınarspor maçı yarın saat 13.00'de Yahyalı İlçe Stadı'nda oynanacak. - KAYSERİ