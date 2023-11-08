Yahyalıspor, Argıncıkspor'a evinde 1-0 kaybederek ilk mağlubiyetini aldı

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Yahyalıspor, Argıncıkspor'a evinde 1-0 kaybederek bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu lideri Yahyalıspor ligin 5. haftasında evinde oynadığı maçta rakibi Argıncıkspor'a son dakikalarda yediği golle kaybetti. Sezona iyi bir başlangıç yapan ve ilk 4. haftada 4 galibiyet elden eden yeşil beyazlılar evinde ve taraftarı önünde konuk ettiği Argıncıkspor'a 88. dakikada yediği golle 1-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Geride kalan 5. hafta sonunda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Yahyalıspor 12 puanla liderliğini sürdürüyor.

Yahyalıspor ligin 6. haftasını puansız olarak BAY geçecek. - KAYSERİ