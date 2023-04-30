Yahyalıspor antrenör Mehmet Susamış ile yeniden anlaştı

Yahyalıspor 2023-2024 sezonu için antrenör Mehmet Susamış ile yeniden anlaştı.

Yahyalıspor 2023-2024 sezonu için antrenör Mehmet Susamış ile yeniden anlaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Yahyalıspor yeni sezon öncesi kolları sıvadı. Yeşil beyazlılar ilk olarak tecrübeli antrenör Mehmet Susamış ile yeniden anlaşmaya vardı ve sözleşme imzaladı. Geçen sezon Yahyalıspor'un başında başarılı bir sezon geçiren Antrenör Mehmet Susamış 2023-2024 sezonunda yeşil beyazlı takımdan umutlu. Yahyalıspor 2022-2023 sezonunda oynadığı 20 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 38 puan toplayarak ligi 4. sırada tamamlamıştı.

Yahyalıspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz 2023-2024 sezonunda da antrenörümüz Mehmet Susamış ile anlaşmış bulunmaktayız. Anlaşmanın her iki tarafa hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ