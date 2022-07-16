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Yahyalı Gençlerbirliği Süper Amatör'de

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yahyalı Gençlerbirliği Süper Amatör'de

Kayseri amatör küme takımlarından Yahyalı Gençlerbirliği, yeni sezonda Süper Amatör Küme'de mücadele edecek.

Kayseri amatör küme takımlarından Yahyalı Gençlerbirliği, yeni sezonda Süper Amatör Küme'de mücadele edecek.

Kayseri amatör küme takımlarından Yahyalı Gençlerbirliği, geride kalan sezon Bölgesel Amatör Lig (BAL)'de başarılı olamayıp küme düşen Yahyalıspor'un haklarını devraldı. Yeni sezonda Yahyalı Gençlerbirliği, Yahyalıspor'un yerine Süper Amatör kümede mücadele edecek. Yahyalı Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada; "Yahyalı Gençlerbirliği Spor Kulübü, Yahyalıspor'un bütün haklarını eski yönetiminden devir almış bulunmaktayız. Eski yönetime verdikleri desteklerden ve emeklerden dolayı ederiz. Bundan sonraki süreçte Kayseri Süper Amatör Küme'de ve alt yapı çalışmaları da Yahyalıspor'umuzu en iyi şekilde temsil edeceğiz" denildi.

2021-2022 futbol sezonunda 1. Amatör Küme'de mücadele eden ve sezonu 17 puanla 5.sırada tamamlayan Yahyalı Gençlerbirliği, 2022-2023 sezonunda Süper Amatör Küme'de mücadele edecek. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği Kayseri Yahyalı Spor Haberler

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