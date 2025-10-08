Yağmur Teke, U19 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

U19 Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar 65 kg kategorisinde Yağmur Teke, sakat olmasına rağmen bronz madalya kazandı.

Çek Cumhuriyeti'nin Ostrava kentinde düzenlenen U19 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadınlar 65 kg kategorisinde temsil eden Yağmur Teke, sakat olmasına rağmen gösterdiği olağanüstü mücadeleyle adını yarı finale yazdırdı. Milli sporcu, turnuvanın ilk iki maçını neredeyse tek koluyla kazanarak rakiplerini geride bıraktı. Yarı finalde karşılaştığı Çekyalı rakibine yenilse de, bu büyük mücadele sonucunda bronzu kazandı. Ringde sergilediği azim ve kararlılık, tribünler tarafından ayakta alkışlandı ve Yağmur, turnuvanın gönüllerin şampiyonu oldu. Türkiye'yi Avrupa arenasında gururlandırdı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Yağmur Teke'nin başarısı hakkında şunları söyledi:

"Yağmur'un sakatlığına rağmen gösterdiği mücadele ve kararlılık, tüm sporcularımıza örnek olacak bir performanstır. Bu azim, Türk boksunun ruhunu ve genç sporcularımız için ilham kaynağını ortaya koyuyor. Altyapımıza yaptığımız yatırımlar sayesinde gelecekte çok daha fazla 'Yeni Busenazlar' yetişecektir." - İSTANBUL