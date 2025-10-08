Haberler

Yağmur Teke, Sakatlığına Rağmen Bronz Madalya Kazandı

Çekya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Yağmur Teke, kolundaki sakatlığa rağmen kazanmış olduğu başarı ile bronz madalya elde etti.

Çekya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadınlar 65 kiloda temsil eden Yağmur Teke, sakatlığına rağmen bronz madalya aldı.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre Yağmur Teke, Ostrava'daki organizasyonda kolunda yaşadığı sakatlığa rağmen ilk iki maçını kazandı.

Milli sporcu, yarı finalde Çek rakibine yenilse de mücadelesi sonucu bronz madalyanın sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, "Yağmur'un sakatlığına rağmen gösterdiği mücadele ve kararlılık, tüm sporcularımıza örnek olacak bir performanstır. Bu azim, Türk boksunun ruhunu ve genç sporcularımız için ilham kaynağını ortaya koyuyor. Altyapımıza yaptığımız yatırımlar sayesinde gelecekte çok daha fazla 'yeni Busenazlar' yetişecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
