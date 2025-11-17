Haberler

Yağmur Ece Oruç, Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'ndan Bronz Madalya ile Döndü

18 yaşındaki sporcu Yağmur Ece Oruç, Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak büyükler kategorisinde birincilik hedefiyle hazırlıklarına devam ediyor. Geçmişte Türkiye şampiyonalarında birçok madalya kazanarak şampiyonaya katılma hakkı elde eden Oruç, gelecek yıl Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'ndan bronz madalyayla dönen 18 yaşındaki sporcu Yağmur Ece Oruç, gelecek yıl büyükler kategorisinde yarışmaya hazırlandığı organizasyonda birincilik hedefliyor.

Kick boksla küçük yaşta tanışan Çukurova Üniversitesi Spor Bilim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Yağmur Ece, ilk kez 2022'de katıldığı Türkiye şampiyonalarında 2 altın, birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Yağmur Ece, müsabakalardaki başarılı performansı sayesinde Genç Milli Takım'a alındı.

Milli takımla İtalya'da eylülde düzenlenen Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'na giden 18 yaşındaki sporcu, +70 kilo "low kick" branşında bronz madalya elde etti.

Yağmur Ece, gelecek yıldan itibaren büyükler kategorisinde yarışacağı turnuvaların hazırlıklarını, antrenör Elif Sarı Güney eşliğinde Çukurova ilçesindeki Güney Yıldızı Spor Kulübünde sürdürüyor.

"İstiklal Marşı'mızı birçok kez okutacağıma inanıyorum"

Yağmur Ece Oruç, AA muhabirine, hedeflerine ulaşabilmek için haftanın 6 günü antrenman yaptığını anlattı.

Avrupa'da büyüklerde de kendini kanıtlamak istediğini dile getiren Yağmur Ece, şöyle konuştu:

"İnşallah önümüzdeki dönemde daha çok çalışarak, özveri göstererek büyüklerde ülkemi temsil edeceğim. İstiklal Marşı'mızı birçok kez okutacağıma inanıyorum. Önümdeki turnuvalarda dereceler elde ederek gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda yer almayı hedefliyorum. Avrupa'da elimden geleni yaparak altın madalya almak istiyorum."

Yağmur Ece, desteklerinden dolayı ailesi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ve Kick Boks İl Temsilcisi Şehmus Baysal'a teşekkür etti.

"Gelecekte daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum"

Antrenör Elif Sarı Güney de Yağmur Ece'nin Türkiye şampiyonalarındaki başarısıyla gelecek vadettiğini anladıklarını ifade ederek, "Yağmur'un gelecekte daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Bu potansiyel Yağmur'da var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaan Temel - Spor
