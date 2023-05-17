Yağlı Güreş MHK'nin yeni başkanı Mehmet Yılmaz oldu

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulunun (MHK) başkanlığına Mehmet Yılmaz getirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Yağlı Güreş MHK'de başkanlığı üstlenen Şükrü Kazan'ın, "Federasyon başkanı yağlı güreş baş danışmanı" olarak atandığı belirtilerek, kendisine yeni görevinde başarı dilendi.

Kazan'ın yerine Mehmet Yılmaz'ın MHK Başkanı olarak atandığı vurgulanırken, yeni kurulun Sezgin Yüksel, Servet Yıldız, Raşit Ataş, Metin Şenel, Hasan Tuna, Ramazan Yarar, Hasan Gündoğdu, Mükerrem Kıyı, Bilal Şahin ve Ekrem Yavuz'dan oluştuğu belirtildi.