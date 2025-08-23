Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Toplantısı Balıkesir'de Gerçekleşti

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı, Balıkesir'de yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Birliği Başkanı Ahmet Akın, başkanlığındaki toplantı Pamukçu Onhann Termal Hotel'de gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Akın, ata sporu olan yağlı güreşe sahip çıkmak için herkesin elinden geleni yaptığını belirterek, yağlı güreşi gelecek kuşaklara aktarmak ve büyütmek için hep birlikte mücadele ettiklerini kaydetti.

Emanete sahip çıkacaklarını anlatan Akın, şöyle konuştu:

"Emanet kutsaldır. Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın memleketinde onun izinde hep birlikteyiz. Çıktığı her güreşte 'Ben her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürdüm' giyen o cihan şampiyonu bizlere hem örnek olurken hem de büyük sorumluluk yüklemiştir. Meclisimizde aldığımız kararlarda, yağlı güreşleri daha ileriye taşıyacaktır. Alınan kararların, hayırlı olmasını diliyorum. Toplantıya katılan Meclis üyelerimizi Balıkesir'de ağırlamaktan da büyük mutluluk duyuyorum."