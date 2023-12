Yağlı güreş camiası, yeni lig usulünden memnun

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, yağlı güreş camiasının bu yıl uygulanan lig usulünden memnun olduğunu söyledi.

Türkiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lig uygulamasıyla bir ilki gerçekleştirdiklerini ve ufak tefek aksaklıkların normal karşılandığını ifade etti.

Her sezon sonunda ödüllerin dağıtıldığı bir gala organizasyonu yapılarak bunun gelenekselleşeceğini anlatan Türkiş, "Geçen sene CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin başlangıcında yaptığımız tanıtımda sezon sonu gala gerçekleştireceğimizi ifade etmiştik. Yağlı güreş ailesini her sezon sonunda bir araya getirmek istiyoruz. Hem yağlı güreşi lig usulü yaparak hem de sezon sonuna ödül töreniyle bir ilki gerçekleştirdik. Netice itibarıyla başarılı sporcularımızı ve antrenörlerimizi sezon sonunda da hatırlamış olacağız. Her sene 'marifet iltifata tabidir' duygusunu gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

İlk yıl yapmayı düşündükleri gösterişli organizasyon planını Gazze'de yaşananlar dolayısıyla gerçekleştirmek istemediklerini vurgulayan Türkiş, "Açıkçası sezonun taçlanacağı gün, ilk kez yapılacağı günün heyecanını yaşıyoruz. Doğruyu söylemek gerekirse bu günü çok daha farklı yapmayı planlıyorduk ama maalesef Gazze'de yaşanan olaylar bizi bu konuda biraz daha sınırlandırdı. Daha sessiz bir çalışma yapmanın daha doğru olacağını düşündük. İnşallah seneye çok daha güzel ve görkemlisini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Büyük bir kazanım oldu"

İbrahim Türkiş, yeni hayata geçirilen lig usulü organizasyonun yağlı güreş adına büyük bir kazanım olduğunu aktardı.

Ligin ilk defa gerçekleştirilmesi nedeniyle yaşanan aksaklıkların doğal olduğunu vurgulayan Türkiş, şöyle devam etti:

"Bu ilk defa yapılan bir uygulamaydı. Tabii ki her yeni uygulamada olduğu gibi ufak tefek aksaklıklar oldu. Buna rağmen güreşsever halkımız, gerçekten bütün Türkiye yağlı güreş sevenlerinin kahir ekseriyetle çok büyük mutluluğu var bu ligle ilgili. Gerçekten büyük mücadele oldu, çok büyük bir kazanım oldu. Herkes bu ligin daha büyüyerek, güçlenerek devam etmesini istiyor. Tabii biz bu adımlarımızı daha dikkatli atmak zorundayız. Çok plansız büyüyemeyiz. Bunu sporcularımızla, takımlarımızla, belediyelerimizle, Belediyeler Birliğimizle hep birlikte tüm paydaşlarımızla oturacağız, değerlendireceğiz ve doğru bir adım atmaya çalışacağız."

Türkiye'de yaklaşık 100 civarında yağlı güreş yapıldığını ve takvimin sıkışıklığı nedeniyle her şehri lige almanın doğru olmayacağının altını çizen Türkiş, "Herkesi lige almamız söz konusu olamaz. Ligde biz çok farklı standartlar arıyoruz. Çok üst düzey standartları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu standartların zaman zaman kaymaya uğradı ve böyle ufak tefek eksiklikler yaşandı. Zaman zaman kırılmalar oldu mu oldu ama biz bunları da gidermeye çalışacağız. Birtakım planlamaya çalıştığımız şeyleri yapamadık çünkü ekonomiyle ilgili sıkıntılar yaşadık." şeklinde görüş belirtti.

6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ekonomik açıdan tüm Türkiye'de olduğu gibi kendilerini de etkilediğini belirten Türkiş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ligin yapısı da zorlandı ama büyük ölçüde telafi ettik. Daha iyiye gitmesi ve daha güzel olması için mücadelemiz sürüyor. Ama bu sayıyı 7 değil de 20 yapmak gibi bir şansımız yok. Eğer böyle bir şey yaparsak sezon içine bunu sıkıştırmak mümkün değil çünkü ligin olduğu hafta başka güreş vermiyoruz. 15 yaparsak başka hiçbir güreşin yapılamaması anlamına gelir. Bu yüzden bunu çok dikkatli ve itinalı incelemek zorundayız. Sporcularımız da çok yoruluyorlar çünkü lig güreşlerinde çok tempolu ve sert bir mücadele oluyor. Onların sakatlanmaması, sağlıklarını korumalar için daha dikkatli davranmak zorundayız. Hepsini planlıyor ve değerlendiriyoruz."

Orhan Okulu: "İlk şampiyonluk çok gurur verici"

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ilk şampiyonu Orhan Okulu, başarısından büyük gurur duyduğunu dile getirdi.

Başkan İbrahim Türkiş'e emekleri için teşekkür eden Okulu, "Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptılar, yağlı güreşe lig düzeni kattılar. Daha heyecanlı olmaya başladı. Güreşler daha kıran kırana geçmeye başladı. İlk defa olan lig güreşlerinde bana birincilik nasip oldu. Ligin şampiyonu oldum. İlk şampiyonluk çok gurur verici." diye konuştu.

Daha önce Elmalı güreşlerinde de 6 defa birincilik elde ederek tarihe geçme mutluluğu yaşadığını hatırlatan başarılı sporcu, ligdeki mücadeleye ilişkin şunları kaydetti:

"Biz her hafta güreşlere katıldığımız için biraz zorlanıyoruz tabii. Ağustosun en sıcak zamanlarında güreşler oluyor. Ondan zorlanıyoruz. Güreşlere kalite geldi ve üst üste güreşler oluyor. Belediyelerimizden çok istek de var. Hepsi lig güreşi yapmak istiyor. Katılımcı çok ama herkes katılamayacak. Geçen yıl 7 taneydi, bu yıl da aynı olacaktır. Bizde en fazla Kırkpınar'a hazırlanıyoruz. Bütün başpehlivanların hayali Kırkpınar'da başpehlivan olmaktır. Şimdi ayrıca lig güreşlerinde de aynı şekilde hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz."

Orhan Okulu, sözlerini hedeflerinden bahsederek şu şekilde tamamladı:

"2012 yılında başpehlivanlığa yükseldim. 2015 yılında nasip oldu Kırkpınar'da başpehlivan oldum. 2018'de başpehlivandım. 3 defa da final kaybettim. Bütün başpehlivanların hayalinde Kırkpınar'da altın kemer kuşanmak var. Yaşım daha genç, nasip olursa hedefim 3 yıl üst üste kazanmak. Sezonu bitirdik tekrar antrenmanlarımıza başladık, çalışmalar şu anda iyi gidiyor. Allah sakatlık vermediği sürece er meydanında ter dökmeye devam edeceğiz."