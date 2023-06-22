Yağlı güreş antrenörü Talat Çelik'ten Edirneli iş insanlarına çağrı

Yağlı güreş antrenörü Talat Çelik, Edirneli sanayici ve iş insanlarına yağlı güreşe destek vermeleri çağrısı yaptı. Çelik, "Bugün Ticaret Odası, Ticaret Borsası, fabrikalar, büyük kuruluşlar, firmalar, lütfen bu ata sporu güreşe bir el atın. Edirne'den de bir başpehlivan çıksın. Ben tek bunu istiyorum" dedi.

Yağlı güreş antrenörü Talat Çelik, Edirneli sanayici ve iş insanlarına yağlı güreşe destek vermeleri çağrısı yaptı. Çelik, "Bugün Ticaret Odası, Ticaret Borsası, fabrikalar, büyük kuruluşlar, firmalar, lütfen bu ata sporu güreşe bir el atın. Edirne'den de bir başpehlivan çıksın. Ben tek bunu istiyorum" dedi.

662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7-9 Temmuz 2023 tarihinde Edirne'de Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak. Edirne Belediyesi güreşçileri bugün Sarayiçi Er Meydanı'nda yağlı güreş antrenörleri Talat Çelik ile birlikte antrenman yaptı. Haftanın her günü antrenman yapan sporcuların hedefi Kırkpınar'da derece yapmak. Yağlı güreş antrenörü Talat Çelik, Edirnelilerden yağlı güreşe destek vermelerini istedi.

"ATA SPORU GÜREŞE BİR EL ATIN"

Çelik, şunları kaydetti:

"Yeni yetişecek nesillere bir şey verebiliyorsak bizlere ne mutlu. Altyapıda 15-16 sporcumuz var. Haftanın 2 günü yağlı antrenman yapıyoruz. Diğer günler koşu yapıyoruz. Dünyaya 10 kere de gelsem güreşçi olmayı tercih ederim çünkü bu ata sporu çok güzel bir spor. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. Ben buradan Edirne'deki iş adamlarına sesleniyorum. Bugün Ticaret Odası, Ticaret Borsası, fabrikalar, büyük kuruluşlar, firmalar, lütfen bu ata sporu güreşe bir el atın. Edirne'den de bir başpehlivan çıksın. Ben tek bunu istiyorum."