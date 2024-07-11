Üye Girişi
Haberler

Yağız Yıldız, Amerikan Kolej Ligi'nde dikkat çekiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk genç basketbolcu Yağız Yıldız, NEPSAC Showcase turnuvasında gösterdiği performansla Amerikan Kolej Ligi scout'larının ilgi odağı oldu. Yağız Yıldız, Worcester Academy'den aldığı bursla ABD'de eğitimine devam edecek.

Sezon öncesinde, Massachusetts ve çevre eyaletlerin liselerinde yer alan oyuncuların büyük bir rekabete girdiği NEPSAC Showcase kampına katılan tek Türk genci Yağız Yıldız, turnuva boyunca gösterdiği performansla pek çok Amerikan Kolej Ligi olan NCAA scout'unun ilgi odağı oldu.

ABD'nin en seçkin liselerinden birisi olan Worcester Academy'den basketbol bursu kazanan ve eğitim hayatını Boston'da sürdürecek olan 16 yaşındaki Yağız Yıldız, 600 genç basketbolcunun yer aldığı turnuvada en dikkat çeken isim oldu. 21 dakika ortalama ile takımının en çok süre alan oyuncusu olan Yağız Yıldız, 6 karşılaşma sonunda 12.6 sayı ve 5.4 asist ortalamaları ile turnuvayı tamamlayarak yıldızlaştı.

Şutör guard ve oyun kurucu pozisyonlarında oynayan Yağız Yıldız, istatistiklerinin yanı sıra atletik becerileri ile NEPSAC Showcase'in gözdesi olurken 4 günlük organizasyonun ardından turnuvanın en iyi 5'ine seçilme başarısını gösterdi.

Lise hayatını Worcester Academy'de tamamlayacak olan Yağız Yıldız bu başarısı ile başta Boston şehrinde yer alan üniversiteler olmak üzere pek çok önemli NCAA üniversite takımı yetkililerinin teklifini beklemeye başladı.

2022-23 sezonunda henüz 15 yaşındayken Türkiye Basketbol Federasyonuna kayıtlı en genç profesyonel basketbolcu ünvanını alan Yağız Yıldız, 1834 yılında kurulan, ABD'nin en köklü liselerinden birisi olan Worcester Academy'den akademik ve atletik burs alarak ABD'nin yolunu tutmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbolcu Basketbol Burs Basketbol Spor Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti

Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

Bakmadan Geçme

D- SMART ŞİFRESİZ İZLE | D- smart şifreli mi? LASK Linz- Galatasaray maçı kesintisiz, şifresiz izleme linki var mı? Bay geçmek ne demek? Futbolda bay geçmek nedir, bay sistemi ne? LASK LINZ- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Lask Linz- Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? LASK Linz-Galatasaray maçı ne zaman? LASK Linz- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Srebrenitsa Katliamı 29.yılında anılıyor | Srebrenitsa Katliamı nedir ? Srebrenitsa Katliamı ne zaman, nerede gerçekleşti? Galatasaray- Hatayspor maçı ne zaman? Galatasaray- Hatayspor hangi hafta oynanacak? İsmail Uyanık TFF adaylığından çekildi mi? İsmail Uyanık, TFF başkan adaylığından neden çekildi? 11 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Trendyol Süper Lig 2024- 2025 DERBİ FİKSTÜRÜ | Derbiler ne zaman, hangi haftada oynanacak? DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU! Trabzonspor- Galatasaray derbisi ne zaman? 2024-25 Trabzonspor- Galatasaray maç tarihi belli oldu mu? SÜPER LİG BEŞİKTAŞ- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? 2024-25 DERBİ TARİHLERİ AÇIKLANDI! Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG TRABZONSPOR- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG GALATASARAY- BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Beşiktaş derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu?
Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL
500

Yorumlar (1)

Ocu:

Bu genç yaşta! maşallah. Yolu açık olsun.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title