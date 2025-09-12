Haberler

Yağız Kaan Erdoğmuş, FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda Aronian'ı Yendi

Milli satranççımız Yağız Kaan Erdoğmuş, 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'da Levon Aronian'ı mağlup ederek 5 puana ulaştı ve canlı reytingini 2656'ya çıkardı.

Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, Özbekistan'da devam eden 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nın 8. turunda Levon Aronian'ı yendi.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Yağız Kaan Erdoğmuş, satranç tarihinin en yüksek 4. reytingine ulaşmış (2830, Mart 2014) Aronian'ı mağlup etti.

Turnuvada 5 puana ulaşan milli satranççı, bu önemli galibiyetiyle canlı reytingini 2656'ya yükselterek çıkışını sürdürdü.

Organizasyonda dün dünya şampiyonu Dommaraju Gukesh'i yenerek adından söz ettiren Ediz Gürel ise siyah taşlarla oynadığı karşılaşmada Andrey Esipenko ile berabere kaldı.

2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası, 15 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
