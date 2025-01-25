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Yadigar Talayhan, Türkiye Judo Şampiyonu Oldu

Yadigar Talayhan, Türkiye Judo Şampiyonu Oldu
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Manisa'nın Salihli ilçesinin işitme engelli sporcusu Yadigar Talayhan, Ankara'da düzenlenen Emre Yazgan Görme ve İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 78 kiloda Türkiye şampiyonu olup altın madalyayı kazandı. Talayhan, hem kulübünü hem de Salihli'yi gururlandırdı.

Manisa'nın Salihli ilçesinin işitme engelli sporcusu Yadigar Talayhan, Emre Yazgan Görme ve İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 78 kiloda Türkiye şampiyonu olup, altın madalyanın sahibi oldu.

Emre Yazgan Görme ve İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası, Ankara'da düzenlendi. Şampiyonaya farklı illerden çok sayıda engelli sporcu katıldı.

Şampiyonaya katılan 1922 Salihli Spor Kulübü sporcusu Yadigar Talayhan, Büyükler İşitme Engelliler 78 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonada altın madalyanın sahibi olan Salihlili işitme engelli sporcu Yadigar Talayhan, hem kulübüne, hem de Salihli'ye büyük gurur yaşattı. 1922 Salihli Spor Kulübü Yönetimi, Emre Yazgan Görme ve İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 78 kiloda Türkiye şampiyonu olan Yadigar Talayhan'ı tebrik edip, başarılarının devamını diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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