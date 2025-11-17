Haberler

Yadigar Talayhan, İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Bronz Madalya Kazandı

Manisa'nın Salihli ilçesinden milli judocu Yadigar Talayhan, Japonya'da düzenlenen 25. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Talayhan, 78 kilo kategorisinde mücadele ederek Türkiye’nin adını gururla duyurdu.

Manisa'nın Salihli ilçesinin gururu, İşitme Engelli Milli Judocu Yadigar Talayhan, 25. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Salihli'nin gururu, İşitme Engelli Milli Judocu Yadigar Talayhan, Japonya'da düzenlenen 25. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics 2025) tarihi bir başarıya imza attı. Tokyo'da tatamiye çıkan 1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü sporcusu Talayhan, güçlü performansıyla 78 kilo kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Dünya genelinden yüzlerce sporcunun mücadele ettiği organizasyonda elde ettiği başarıyla Türkiye'nin ve memleketi Salihli'nin adını gururla duyuran Talayhan, büyük takdir topladı.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Tokyo'daki bronz madalya başarısı nedeniyle milli sporcu Yadigar Talayhan'ı tebrik ederek, "Bu gurur hepimizin. Yadigar'ın başarısı yeni nesil sporcular için büyük bir ilham kaynağıdır" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
