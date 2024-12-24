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Yadigar Kuş, Muğla'nın İlk Uluslararası Taekwondo Hakemi Oldu

Yadigar Kuş, Muğla'nın İlk Uluslararası Taekwondo Hakemi Oldu
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Muğla'da Ulusal Teakwondo Hakemlerinden Yadigar Kuş, uluslararası hakemlik sınavlarını başarıyla geçerek Muğla'nın ilk 'Uluslararası Hakem' ünvanını kazandı. Bu başarı, Muğla Taekwondosu için gurur kaynağı oldu.

Muğla'da Ulusal Teakwondo Hakemlerinden Yadigar Kuş sınavları başarıyla geçerek "Uluslararası Hakem" oldu.

20-25 Ekim 2024 tarihleri arasında Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Katar'ın Doha şehrinde gerçekleşen yaklaşık 15 ülkeden, 70 civarında hakemin katıldığı "Uluslararası Hakemlik Kursu"na, Muğlalı Ulusal Taekwondo Hakemlerinden Yadigar Kuş da katıldı. Eğitim sonrasında gerçekleştirilen teori ve uygulama sınavlarını başarıyla geçen Kuş, Muğla Taekwondosu'nun ilk "Uluslararası Hakem" ünvanına sahip oldu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Türkiye Taekwondo Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Uğur Göktaş, "İlimizin hem antrenörü hem de hakemi olarak emek veren Yadigar Kuş hocamızı tebrik ediyorum ve bu başarısından dolayı hem ülkemiz hem de ilimiz taekwondosu adına gurur duyduk" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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