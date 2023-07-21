Yabancı milli sporcular Safranbolu'ya hayran kaldı

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesini gezen yabancı milli sporcular, tarihi ilçeye hayran kaldı.

Karabük'te gerçekleştirilen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası çerçevesinde işitme engelli milli sporcular Safranbolu'yu gezdi. Şampiyonaya katılan sporcular, ilk olarak Hıdırlık Seyir Tepesi'nden tarihi ilçeyi gözlemledi. Bol bol fotoğraf çektirdikten sonra Eski Çarşı'ya inerek Safranlı lokumlarından tadan sporcular, yaklaşık 50 bin kültür ve tabiat varlığının bin 125'ini bünyesinde barındıran Osmanlı kentinde Cinci Han ve Hamam, Kent Tarihi Müzesi, İzzet Mehmet Paşa ve Köprülü Mehmet Paşa camileri gibi tarihi yapıları gezme imkanı buldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, spor etkinliklerinde iki önemli konuya dikkat ettiklerini belirterek, "Birincisi gelen konuklarımızı en iyi şekilde, en güzel şartlarda hem sporu yapabilmeleri hem sahaların güzel kullanılması hem de organizasyonu gerçekleştirdiğimiz şehrin de tarihi kültürel dokularını göstermek üzere hareket ediyoruz. Ülke tanıtımımıza mümkün mertebe katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Fransız milli sporcu Maxime Petit, "Kamp alanından sonra daha farklı yerlere gittik. Fransa'da Hadrianopolis ve Safranbolu gibi yerler yok. O yüzden burayı çok beğendik" dedi.