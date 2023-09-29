Y. Samsunspor, Gaziantep FK'ya 2-1 yenildi

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta açılış maçında Y. Samsunspor, sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 yenildi. Maçta yaşanan önemli dakikalar ve gol detayları haberde yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta açılış maçında Y. Samsunspor, sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 yenildi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada Kingsley'in ortasında kale ağzındaki topu filelere göndermek isteyen Dimata'nın şutunu defans araya girerek kornere çeldi.

65. dakikada verkaçlar ile ceza sahası önene kadar gelen Dimata'nın şutunda top üstten auta çıktı.

70. dakikada Osman'ın cepheden şutunda kaleye giden topu defans son anda kornere çeldi.

78. dakikada Soner'in ortasına iyi yükselen Holse'nin kafa vuruşu direğin sağından az farkla dışarı çıktı.

90+1. dakikada Dimata, penaltı vuruşunda topu kaleciye nişanladı. Hakem kalecinin çizgiyi erken terk etmesi nedeniyle penaltıyı tekrarlattı. Bu kez topun başına geçen Ntcam farkı 1'e indiren golü kaydetti. 1-2

Hakemler: Burak Pakkan, Candaş Elbil, Murat Ergin Gözütok

Y. Samsunspor: Okan Kocuk, Kingsley Schindler (Muhammed dk. 79), Lubo Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Ait Bennasser (Ercan dk. 46), Flavien Tait (Ntcham dk. 59), Emre Kılınç (Osman dk. 46), Moryke Fofana (Zeki dk. 46), Carlo Holse, Landry Dimata

Yedekler: Szumski, Alim, Soner Aydoğdu, Marius, Muhammet

Teknik Sorumlu: Emre Bayraktar

Gaziantep FK: Florin Nita, Arda Kızıldağ, Nicolas Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Junior Morais, Furkan Soyalp, Marko Jevtovic (Bikel dk. 72), Max Gradel, Alexandru Maxim (Ajeti dk. 81), Denis Draguş (Markovic dk. 72)

Yedekler: Batuhan, Ertuğrul, Mbakata, Oğulcan, Mirza, Onurhan, Ogün

Teknik Direktör: Marius Şumudica

Goller: Ntcam (dk. 90+1 pen.) (Samsunspor), Draguş (dk. 3), Jevtovic (dk.17) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Fofana, Soner Gönül (Samsunspor), Draguş, Furkan, Nita (Gaziantep FK) - SAMSUN