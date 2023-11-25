Y. Samsunspor, 22 yıldır Beşiktaş'a karşı galibiyet alamıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Y. Samsunspor, sahasında Beşiktaş'a karşı 22 yıldır galibiyet sevinci yaşayamıyor.

Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor yarın saat 16.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Samsunspor, Beşiktaş'ı en son 10 Ekim 2001 tarihinde 2-1'lik sonuçla yenmişti. Sahasında çimlerin kalkması nedeniyle Ankara'da yapılan Süper Lig maçında kırmızı-beyazlıların gollerini Celil Sağır ve Ertuğrul Sağlam atarken, siyah-beyazlıların tek golünü ise İlhan Mansız kaydetmişti. Samsunspor bu tarihten sonra Beşiktaş ile sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş 12 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 22 puan aldı. Kartal 18 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü. Samsunspor ise 12 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 8 puan topladı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 9 kez havalandıran Samsunspor, kalesinde 19 gole engel olamadı.

Karşılaşmasını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. - SAMSUN