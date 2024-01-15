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Y. Adana Demirspor, Tunuslu golcü Motez Nourani ile anlaştı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Y. Adana Demirspor, Tunuslu golcü Motez Nourani ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Başkan Murat Sancak ise transfer yasağı haberlerine tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Y. Adana Demirspor, Tunuslu golcü Motez Nourani ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Tunuslu genç oyuncu Motez Nourani ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır" denildi.

Murat Sancak'tan da açıklama geldi

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Trendyol Süper Lig'de bazı takımların 3 dönem transfer yasağı aldığına dair çıkan haberlere Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sancak, "Sözde 3 dönem transfer yasağı almış Adana Demirspor bu transferi nasıl yapar anlamış değilim. Haberi yapanlar umarım utanırlar" ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki Tunuslu futbolcu bu sezon Tataouine formasıyla 9 resmi maça çıktı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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