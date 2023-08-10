Y. Adana Demirspor, Osijek'i 5-1 mağlup etti
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Y. Adana Demirspor, sahasında Hırvatistan ekibi Osijek'i 5-1 mağlup etti. Maçta Svensson, Yusuf Sarı, Cherif Ndiaye ve Yusuf Erdoğan gol attı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Y. Adana Demirspor, sahasında Hırvatistan ekibi Osijek'i 5-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Luis Nani'nin pasında ceza yayı önünde Belhanda'nın aşırtma şutunda Brasic'in hatasında ara giren Ndiaye topu ağlara gönderdi. 3-0
55. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Belhanda'nın iki oyuncuyu çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
57. dakikada Mkrtchyan'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında arka tarafta topla buluşan Bukvic'in vuruşunda kaleci Karacic son anda uzanarak topu kornere attı.
66. dakikada ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın Lovric tarafından düşürülmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi.
67. dakikada penaltı atışını kullanan Cherif Ndiaye topu filelerle buluşturdu. 4-0
72. dakikada ceza sahasında Lovric, Svensson mücadelesinde yerde kalınca hakem Goga Kikacheishvili penaltı noktasını gösterdi.
73. dakikada beyaz noktanın başına gelen Grzan'ın vuruşunda top ağlara gitti. 4-1
88. dakikada Niang'ın pasında topla buluşan Yusuf'un sağdan ceza sahasına girerek çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 5-1
Stat: Yeni Adana
Hakemler: G. Kikacheishvili, D. Akhvlediani, D. Gabisonia
Y. Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih (dk. 70 Abdulsamet Burak), Rodrigues, Stambouli, Emre (dk. 70 Dorukhan), Yusuf Sarı (dk.80 Yusuf Erdoğan), Belhanda, Akintola (dk. 46 Nani), C. Ndiaye (dk.87 M. Niang)
Yedekler: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalsış, Abdurrahim Dursun, Tayfun Aydoğan
Teknik Direktör: Patrick Kluivert
Osijek: Malenica, Grzan, L. Barisic, Mkrtchyan, Drambayev, Nejasmic, Brlek, Jugovic (dk. 46 Lovric), Caktas (dk. 46 Bukvic), Mierez (dk.71 Fucak), Pusic (dk.71 Fiolic)
Yedekler: Sajko, M. Baresic, Spoljaric, Omerovic, Evangelou, Guedes, Hiros, Mikolcic
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Goller: Svensson (dk. 3), Yusuf Sarı (dk. 16), Cherif Ndiaye (dk. 52, dk. 67 pen.), Yusuf Erdoğan (88) (Y. Adana Demirspor), Evangelou (dk. 73)(Pen.)
Sarı kartlar: Belhanda (Y. Adana Demirspor), Brlek, Lovric, Malenica (Osijek) - ADANA