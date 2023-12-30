Y. Adana Demirspor, Kevin Rodrigues ile yollarını ayırdı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Y. Adana Demirspor, Kevin Rodrigues ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Rodrigues'e teşekkür ederek başarılar diledi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Y. Adana Demirspor, Kevin Rodrigues ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kevin Rodrigues ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rodrigues'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - ADANA