Y. Adana Demirspor, Kevin Rodrigues ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Y. Adana Demirspor, Kevin Rodrigues ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kevin Rodrigues ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rodrigues'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - ADANA