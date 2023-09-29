Y. Adana Demirspor Futbolcuları Türk Tatlılarına Hayran Kaldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Y. Adana Demirspor'un yıldız futbolcuları, Türk tatlılarının tadına hayran kaldı. Fırıncıbey'in sahibi Can Delibalta, futbolculara Gaziantep usulü baklava ve soğuk baklava ikram etti. Futbolcular, baklavaların tadına bakıp hayran kaldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Y. Adana Demirspor'un yıldız futbolcuları Türk tatlılarının tadına hayran kaldı.

Y. Adana Demirspor, evinde oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kentte uzun yıllardır faaliyet gösteren Fırıncıbey'in sahibi Can Delibalta ise geçtiğimiz gün tesislere giderek Y. Adana Demirspor'un yıldız futbolcularına Gaziantep usulü baklava ve soğuk baklava ikram etti.

Luis Nani, Semih Güler, Mustafa Erdoğan ve birçok yıldız baklavaların tadına bakıp hayran kaldı.

Can Delibalta, "Adana Demirsporlu futbolcular tatlıyı çok seviyor. Dünyaca ünlü futbolcular da baklava yiyor ve enerji alıyorlar" dedi. - ADANA