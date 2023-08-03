Y. Adana Demirspor CFR Cluj'u yenerek bir üst tura çıktı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında Y. Adana Demirspor evinde CFR Cluj'u 2-1 yenerek bir üst tura çıktı. Adana Demirspor, 3. eleme turunda Hırvat ekibi Osijek ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında Y. Adana Demirspor evinde CFR Cluj 2-1 yenerek bir üst tura çıktı. Adana Demirspor, 3. eleme turunda Hırvat ekibi Osijek ile karşılaşacak.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada yarı alandan topu kazanan Gravillon iki rakibini çalımlayıp ceza sahasına kadar ilerledi. Gravillon'un şutunda top kaleci Sava'da kaldı.
62.dakikada savunma arkasına sarkan Birligea, Gravillon'un müdahalesiyle ceza sahası içinde yer kaldı. Hakem Nathan Verboomen penaltı noktasını gösterirken Gravillon'a kırmızı kart gösterdi.
68. dakikada beyaz noktanın başına geçen Mogos'un şutunda top filelere gitti. 1-1
74. dakikada Belhanda'nın derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan C.Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
79. dakikada kaleyi karşıdan gören açıdan Yusuf'un kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.
90+3.dakikada Stambouli kullandığı serbest topla buluşan Belhanda'nın ara pasında C. Ndiaye arka direkte meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Nathan Verboomen xx, Mathias Hillaert xx, Ruben Wyns xx
Y. Adana Demirspor: Karacic xx, Svensson xx, Gravillon xx, Semih Güler xx, Rodrigues xx, Stambouli xx, Emre Akbaba xx (Dorukhan dk. 90+2 ?), Yusuf Sarı xx, Belhanda xx (Nani dk. 90+10 ?), Akintola xx (Manev x dk. 69 x), Cherif Ndiaye xx
Yedekler: Ertaç, Abdurrahim, Manev, İsmail, Abdulsamet, Tayfun, Dorukhan, Y. Erdoğan, Nani, Gulbrandsen
Teknik Direktör: Patrick Kluivert
CFR Cluj: Sava xx, Camora xx, Ajeti xx, Muhar xx, Kresic xx, Mogos xx, Krasniki xx (Konoplyanka dk. 75 x), Avunou xx (Tachtsidis dk. 75 x), Cvek xx (Otele dk. 90+5 ?), Yeboah xx (Manea dk. 75 ?), Birligea xx (Betancor dk. 75 x)
Yedekler: Nalgradean, Morgan, Manea, Filip, Betancor, Deac, Otele, Konoplyanka, Tiru, Fica, Panagiotis, Otto
Teknik Direktör: Andrea Mandorlini
Goller: Akintola (dk. 43), C. Ndiaye (dk. 90+3) (Y.Adana Demirspor), Mogos (dk. 68 pen.) (CFR Cluj)
Sarı kartlar: Svensson, C. Ndiaye, Belhanda (Y. Adana Demirspor), Birligea, Ajeti, Cvek, Camora (CFR Cluj)
Kırmızı kart: Gravillon (dk. 62) (Y.Adana Demirspor) - ADANA