Y. Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Y. Adana Demirspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Belhanda ve Yusuf Erdoğan'ın attığı gollerle Y. Adana Demirspor galip geldi.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Y. Adana Demirspor sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Rodrigues sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf şutunda kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
54. dakikada ceza yayı üzerinden Mithat Pala'nın şutunda top üstten auta çıktı.
85. dakikada hızlı bir şekilde ceza sahasına giren Akintola'nın, kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Gökhan topu kurtardı.
86. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza yayı üzerinden şutunda top az farkla auta çıktı.
87. dakikada sağ taraftan Alberk kullandığı köşe atışında ön direkte Emirhan topu kafayla arka direğe çevirdi. Orada bulunan J.Mary kafayla topu filelere gönderdi. 1-1
90+1. dakikada savunmadan seken topu Yusuf Erdoğan penaltı noktasında göğsüyle kontrol etti. Ardından sol ayağıyla yaptığı vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 2-1
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Esat Sancaktar
Y. Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues (Abdurrahim Dursun dk. 77), Stambouli, Emre (Dorukhan Toköz dk. 60), Yusuf (Yusuf Erdoğan dk. 72), Belhanda, Nani (Akintola dk. 60), C. Ndiaye (M. Niang dk. 77)
Yedekler: Goran Karacic, İsmail Çokçalış, Tayfun Aydoğan, Niang, Manev, İzzet Çelik
Teknik Direktör: Patrick Kluivert
Çaykur Rizespor: Gökhan, Eray (Muhammet Şahin dk. 75), Aliqulov (Anıl Yaşar dk. 66), Emirhan, Halil İbrahim (Alberk Koç dk. 75), Mithat, Zeqiri, Olawoyin, Oscar Pinchi (Varesanovic dk. 60), Benhur, Diouf (J. Mary dk. 46)
Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Honi, Eren Emre Aydın, Alberk Koç, Güvenç Usta, Muhammet Enes Şebelek
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Belhanda (dk. 27), Yusuf Erdoğan (dk. 90+1) (Y. Adana Demirspor), J. Mary (dk. 87) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Emre Akbaba, Belhanda, M.Niang, Rodrigues, Svensson, Semih Güler (Y.Adana Demirspor), Zeqiri, Oscar Pinchi, Mithat Pala, Alberk Koçi Muhammet Şahin, Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor) - ADANA