Y. Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u 1-0 Yendi
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Y. Adana Demirspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Y. Adana Demirspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Belhanda'nın pasında topla buluşan Emre Akbaba'nın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.
13. dakikada ceza yayından Yusuf'un sert şutunda top auta çıktı.
23. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Olawoyin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.
27. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Svensson, pasını Belhanda'ya attı. Topu alan Belhanda, ceza saha içinde bulunan C.Ndiaye ile paslaştı. Tekrar topla buluşan Belhanda şutu filelerle buluştu. 1-0
31. dakikada kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken topa Alikulov'un kafa vuruşunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı çeldi.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Esat Sancaktar
Y. Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf, Belhanda, Nani, C.Ndiaye
Yedekler: Goran Karacic, İsmail Çokçalış, Abdurrahim Dursun, Tayfun Aydoğan, Niang, Akintola, Manev, İzzet Çelik, Dorukhan Toköz, Yusuf Erdoğan
Teknik Direktör: Patrick Kluivert
Çaykur Rizespor: Gökhan, Eray, Aliqulov, Emirhan, Halil İbrahim, Mithat, Zeqiri, Olawoyin, Oscar Pinchi, Benhur, Diouf
Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Varesanovic, Honi, Eren Emre Aydın, Seyfettin Anıl Yaşar, Alberk Koç, Muhammet Taha Şahin, Güvenç Usta, Muhammet Enes Şebelek
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Belhanda (dk. 27) (Y. Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Emre Akbaba, Belhanda (Y. Adana Demirspor), Zeqiri (Çaykur Rizespor) - ADANA