Y. Adana Demirspor-Beşiktaş Maçının Biletleri Satışa Çıktı
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken ancak Avrupa maçlarından dolayı ertelenen Y. Adana Demirspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa sunuldu. Maçın yeni tarihi 27 Eylül Çarşamba günü saat 20.00 olarak belirlendi.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken ancak Avrupa maçlarından dolayı ertelenen Y. Adana Demirspor- Beşiktaş maçının biletleri satışa sunuldu.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Avrupa maçları nedeniyle ertelenen Y. Adana Demirspor - Beşiktaş mücadelesi 27 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Adana temsilcisi, sosyal medya hesabından maçın biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.
Bilet fiyatları şu şekilde:
Batı tribün üst: 366 TL
Batı tribün alt: 103-104 blok 745 TL, 102-105 blok 619 TL
Maraton üst: 366 TL
Maraton alt: 118 blok 872 TL, 117-119 blok 745 TL, 116-120 blok 682 TL, 115-121 blok 619 TL
Güney kale arkası alt: 303 TL
Güney kale arkası üst: 245 TL
Kuzey kale arkası alt: 303 TL
Güney balkon: 442 TL
Kuzey balkon: 200 TL
Misafir tribünü: 319 TL - ADANA