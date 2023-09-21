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Y. Adana Demirspor-Beşiktaş Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken ancak Avrupa maçlarından dolayı ertelenen Y. Adana Demirspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa sunuldu. Maçın yeni tarihi 27 Eylül Çarşamba günü saat 20.00 olarak belirlendi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken ancak Avrupa maçlarından dolayı ertelenen Y. Adana Demirspor- Beşiktaş maçının biletleri satışa sunuldu.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Avrupa maçları nedeniyle ertelenen Y. Adana Demirspor - Beşiktaş mücadelesi 27 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Adana temsilcisi, sosyal medya hesabından maçın biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

Bilet fiyatları şu şekilde:

Batı tribün üst: 366 TL

Batı tribün alt: 103-104 blok 745 TL, 102-105 blok 619 TL

Maraton üst: 366 TL

Maraton alt: 118 blok 872 TL, 117-119 blok 745 TL, 116-120 blok 682 TL, 115-121 blok 619 TL

Güney kale arkası alt: 303 TL

Güney kale arkası üst: 245 TL

Kuzey kale arkası alt: 303 TL

Güney balkon: 442 TL

Kuzey balkon: 200 TL

Misafir tribünü: 319 TL - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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