Y. Adana Demirspor-Beşiktaş Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken ancak Avrupa maçlarından dolayı ertelenen Y. Adana Demirspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa sunuldu. Maçın yeni tarihi 27 Eylül Çarşamba günü saat 20.00 olarak belirlendi.