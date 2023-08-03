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Y. Adana Demirspor Başkanı Fredrik Gulbrandsen'e teşekkür plaketi taktim etti

Spor Haberleri

Y. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, FCR Cluj maçı sonrası takımdan ayrılan Fredrik Gulbrandsen'e teşekkür plaketi taktim etti. Futbolcular da Gulbrandsen'i havaya atıp tuttu.

Y. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, FCR Cluj maçı sonrası takımdan ayrılan Fredrik Gulbrandsen'e teşekkür plaketi taktim etti. Futbolcular da Gulbrandsen'i havaya atıp tuttu.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında Y. Adana Demirspor evinde CFR Cluj'u mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Maçtan sonra sahaya inen Y. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fredrik Gulbrandsen'e teşekkür plaketi taktim etti. Taraftarlar tarafından alkışlanan Norveçli futbolcu daha sonra takım arkadaşları tarafından havaya atıldı ve tutuldu.

Başkan Sancak, "Fredrik Gulbrandsen 6 Şubat depremlerini burada yaşadı. Ailesi kalmak istemedi ancak kendisi burada kaldı. Gulbrandsen'e teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Adana Demirspor Spor Haberler

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