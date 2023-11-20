2023 Xichang Qionghai Gölü Sulak Alan Maratonu, Çin'in Sichuan eyaletinde gerçekleştirildi. 21.191 koşucunun katıldığı etkinlikte maraton, yarı maraton ve mini koşu düzenlendi. Etiyopyalı Asnake Dubre Negawo ve Emane Seifu Hayile maratonu kazandı.

ÇEKİM TARİHİ: 19 Kasım 2023

1. Maratondan çeşitli görüntüler

2023 Xichang Qionghai Gölü Sulak Alan Maratonu Cumartesi günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Xichang kentinde gerçekleştirildi.

Yarışa Fransa, İngiltere, Polonya, Etiyopya, Kenya ve Güney Kore dahil olmak üzere 10'dan fazla ülke ve bölgeden 21.191 koşucu katıldı.

Bu yılki etkinlik; maraton, yarı maraton ve mini koşu olmak üzere üç kulvarda düzenlendi.

Kıyasıya rekabette erkekler maratonunu 2 saat 14 dakika 27 saniyeyle Etiyopyalı Asnake Dubre Negawo, kadınlar maratonunu ise 2 saat 31 dakika 19 saniyeyle Etiyopyalı Emane Seifu Hayile kazandı.

Erkekler yarı maratonunu 1 saat 6 dakika 18 saniyeyle Çin'in Sichuan eyaletinden Yang Kegu kazanırken, kadınlar yarı maraton şampiyonluğunu ise 1 saat 19 dakika 52 saniyeyle Çinli Feng Dan elde etti.

Xichang Qionghai Gölü Sulak Alan Maratonu 2014 yılından bu yana düzenleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xichang'dan bildiriyor. (XHTV)