Xi Jinping, Asya Oyunları'nda spor yoluyla barış ve dayanışma çağrısı yaptı

HANGZHOU, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 19. Asya Oyunları'nın açılış töreni öncesinde verilen karşılama yemeğinde spor yoluyla barış, dayanışma ve kapsayıcılık çağrısında bulundu.

Cumartesi günü Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinde düzenlenen yemekte konuşma yapan Xi, ortak geleceğe sahip bir topluluğun üyeleri olan Asya ülkelerinin, iyi komşuluk ilişkilerine ve karşılıklı fayda ilkesine bağlı kalması, Soğuk Savaş zihniyetini ve kamp bazlı cepheleşmeyi reddetmesi ve Asya'yı dünya barışının dayanak noktası yapması gerektiğini söyledi.

Dayanışma bağlamında Xi, insanlığın daha önce eşi benzeri görülmemiş küresel meydan okumalarla karşılaştığı bu dönemde Asya'nın daha geniş bir ortak kalkınma, dışa açıklık ve entegrasyon yoluna girmesi için Asya halklarının tarihi fırsatlardan yararlanıp bu zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Kapsayıcılık bağlamında ise Xi, Asya Oyunları'nın, Asya'daki birçok benzersiz spor etkinliğiyle birlikte, spor ve kültürlerin birbirini zenginleştirdiği bir sahne sunduğunu ve Asya kültürlerinin nasıl birbirinden yeni şeyler öğrenerek canlılıkla ön plana çıktığını belirgin şekilde ortaya koyduğunu dile getirdi.

Xi, spor yoluyla kapsayıcılığı teşvik etme, Asya medeniyetlerine olan güveni artırma, iletişim ve karşılıklı öğrenmeyi destekleme ve Asya medeniyetlerine yeni bir ihtişam kazandırma çabalarının önemine dikkat çekti.