Xi, Beijing Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Kış Oyunları'nın Ruhunu Özetledi

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) — Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü, büyük resmi göz önüne alarak Beijing Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Kış Oyunları'nın ruhunu; kendine güvenmek ve açık olmak, zorluklara meydan okumak, mükemmeli aramak ve birlikte daha iyi bir dünya yaratmak olarak özetledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi bu açıklamayı, Beijing 2022 Kış Olimpiyatları ve Kış Paralimpik Oyunları'na olağanüstü katkı sağlayanları onurlandırmak için Beijing'de düzenlenen bir toplantıda yaptı.

Xi, Beijing Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Kış Oyunları katılımcılarının görev ve sorumlulukları üstlenme cesaretini gösterdiklerini ve vatanı ile halkı için birleşerek sıkı bir mücadele verdiklerini söyledi. Xi, katılımcıların konukseverlikle Çin halkının içtenlik ve cana yakınlığını gösterdiklerini ve dünya halkları arasında uygarlık alışverişi yoluyla oluşan ortak anlayış ve dostluğa katkıda bulunduklarını belirtti.

Xi, ağır yüklerin farkında olan ve güçlüklerle karşılaşan katılımcıların moralini yüksek tuttuklarına, güçlük ve risklerin üstünden geldiklerine ve hızla yollarına devam ettiklerine vurguda bulundu. Xi, Beijing Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Kış Oyunları katılımcılarının sürekli başarı arayışında olduklarını, mucizeler yarattıklarını ve dünyaya, el birliğiyle insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk yaratma çağrısında bulunduklarını söyledi.

Xinhua / Spor