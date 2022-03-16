Xavi: Yarın final niteliğinde bir maç var

"Düzeltmemiz gereken birçok şey var"

" Galatasaray'a hakkını vermeliyim"

Serhan TÜRK/ - Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, "Yarın final niteliğinde bir maç var, hedefimiz kazanmak" dedi.

İspanyol teknik adam son olarak ise baskı ve presin çok önemli olduğunu, bunun oyunlarının bir modeli olduğunu söyledi. Oyuncuların koşması ve takım halinde hareket etmesi gerektiğine değinen Xavi, pres ve baskı yapmayan oyuncunun takımda yer alamayacağını belirtti.