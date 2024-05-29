Üye Girişi
Haberler

Xavi Hernandez'in yerine Barcelona'ya Hansi Flick getirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Barcelona, Xavi Hernandez'in yerine Alman teknik direktör Hansi Flick'i göreve getirdi. Flick ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandı.

Xavi Hernandez ile yollarını Barcelona'da teknik direktörlük görevine Alman Hansi Flick getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 59 yaşındaki Alman teknik adam ile 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli sözleşme imzalandığı bildirildi.

Hansi Flick, daha önce Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

Kaynak: AA / Spor

Barcelona Futbol Spor Güncel Haberler

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok

 AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok'

AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"

 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş

Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title