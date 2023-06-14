Sakarya'da düzenlenen Wushu ve Atıcılık Okul Sporları Türkiye şampiyonalarında 50 ilden yaklaşık 600 sporcu yarıştı. Şampiyonada sanda ve taoulu kategorilerinde dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Aynı salonda yapılan atıcılık şampiyonasında ise 35 ilden 302 kadın ve erkek sporcu mücadele etti ve dereceye girenlere ödülleri verildi.

Sakarya'da düzenlenen Wushu ve Atıcılık Okul Sporları Türkiye şampiyonaları tamamlandı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Dairesi Başkanlığı tarafından Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 50 ilden yaklaşık 600 sporcu yarıştı.

Sanda ve taoulu kategorisinde 4 gün süren şampiyona sonunda, dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından aynı salonda yapılan şampiyonada ise 35 ilden 302 kadın ve erkek sporcu yarıştı.

Genç ve yıldız sporcular, 4 gün boyunca havalı tabanca ve havalı tüfek kategorilerinde en iyi atışı yapabilmek için mücadele etti.

Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.