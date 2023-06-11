Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Sakarya'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası yapılan müsabakalarla devam ediyor. 47 ilden 700 sporcu katıldığı şampiyonada, sanda ve taoulu kategorilerinde yarışmalar gerçekleştiriliyor. Şampiyona, 14 Haziran Çarşamba günü yapılacak final müsabakalarının ardından sona erecek ve başarılı sporculara ödülleri verilecek.