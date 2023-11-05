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Wushu Kung Fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası Sakarya'da Başlıyor

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenecek olan şampiyona, Sakarya'da gerçekleştirilecek. Şampiyona, minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde yapılacak ve açılış seremonisi 24 Kasım'da gerçekleştirilecek.