Kadınlar Tenis Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde Iga Swiatek ve Coco Gauff, rakiplerini mağlup etti. Turnuvada bugün Aryna Sabalenka ve Jessica Pegula ile Elena Rybakina ve Maria Sakkari maçları oynanacak.

WTA Finalleri'nde Iga Swiatek ve Coco Gauff rakiplerini mağlup etti

Kadınlar Tenis Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde Iga Swiatek ve Coco Gauff, rakiplerini mağlup etti.

İlk kez 1972'de düzenlenen ve kadınlar dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren WTA Finalleri'ne Meksika'nın Cancun kentinde devam edildi.

Chetumal Grubu'nda mücadele eden dünya 2 numarası Polonyalı Iga Swiatek, 7 numaralı seribaşı Çek Marketa Vondrousova'yı 1 saat 39 dakika süren mücadelenin ardından 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff ise Tunuslu Ons Jabeur'u 6-0 ve 6-1'lik setlerin ardından zorlanmadan 2-0'la geçerek bu sezonki 50. galibiyetine ulaştı.

Turnuvada dün, Bacalar Grubu'nda yer alan dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, Yunan Maria Sakkari'yi; ABD'li Jessica Pegula ise Kazak Elena Rybakina'yı 2-0 yenerek ilk maçlarından zaferle ayrılmıştı.

Toplam 9 milyon dolar ödüllü sert kort turnuvasında yarın Sabelenka-Pegula, Rybakina-Sakkari maçları oynanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan tenisçiler, çapraz eşleşmeyle yarı finale kalacak ve bu turu geçen taraflar kupaya ulaşacak.