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WSK Avrupa Serisi'nde Batı Ege Yıldırım OK-N Kategorisinde Şampiyon Oldu

15 yaşındaki karting sporcusu Batı Ege Yıldırım, WSK Avrupa Serisi'nde OK-N kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. İtalya'da düzenlenen organizasyonun 2. ve son ayağında başarılı bir performans sergileyen Batı Ege, topladığı 202 puanla şampiyon oldu.