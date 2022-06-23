WRC'nin 6. etabı Kenya Rallisi başladı Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Kenya'da düzenlenen 6. ayağı başladı. Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Kenya'da düzenlenen 6. ayağı başladı. Kenya'nın başkenti Nairobi'nin ev sahipliği yaptığı ralli, 19 etap üzerinden gerçekleştirilecek. Sürücüler, ilk gün özel etabın geçildiği yarış boyunca 363,44 kilometre mesafe katedecek. Dört gün sürecek ralli, 26 Haziran Pazar günü sona erecek. WRC'de bu yıl sürücüler klasmanında 120 puanla zirvede bulunan Toyota Gazoo takımının Fin pilotu Kalle Rovanpera, İsveç, Hırvatistan ve Portekiz olmak üzere üç etapta zafere ulaştı. Monte Carlo Rallisi'ni M-Sport Ford'dan Fransız Sebastien Loeb, İtalya Rallisi'ni ise Hyundai Shell Mobis takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak??????? kazandı. AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Nairobi Kenya Spor Haberler

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